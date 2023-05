Mattia Battistetti, a processo sei persone: morì a 23 anni schiacciato da un carico nel cantiere edile

di Redazione Web

Mattia Battistetti morì a 23 anni sul lavoro, schiacciato da un carico sospeso in un cantiere di Montebelluna, nel trevigiano: oggi il giudice per l'udienza preliminare di Treviso ha rinviato a giudizio sei persone, imputate a vario titolo per la morte del ragazzo.

Sei imputati per la morte di Mattia

Il tragico incidente avvenne nell'aprile di due anni fa in un cantiere: gli imputati sono dipendenti e consulenti delle imprese coinvolte, da quella edile all'azienda fornitrice della gru da cui la massa si era staccata precipitando sul giovane operaio, oltre al manovratore e al responsabile della sicurezza. Il processo inizierà il prossimo mese di luglio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 15:59

