Matteo Salvini in Ucraina, contestato a Przemysl. Il sindaco: «Non la ricevo»

Non è stata esattamente un'accoglienza positiva quella raccolta al confine ucraino da Matteo Salvini. Il leader della Lega è stato contestato al suo arrivo alla stazione di Przemysl, la cittadina polacca che si trova ad una decina di chilometri al confine con l'Ucraina.

Il sindaco della città Wojciech Bakun ha infatti prima ringraziato l'Italia, poi ha mostrato una maglietta con il volto di Putin e rivolgendosi a Salvini ha detto: «Io non la ricevo, venga con me al confine a condannarlo». Anche un gruppetto di italiani ha contestato il leader leghista urlando: «Buffone». Salvini non ha raccolto la provocazione dicendo di essere lì per portare «aiuti e la pace».

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Marzo 2022, 14:58

