Un'intera famiglia sterminata durante la fuga: «Colpiti di proposito da una bomba russa»

Subito dopo aver notato i corpi di quella famiglia, Andriy Dubchak non sapeva chi fossero. Ma lo ha scoperto qualche ora dopo. «Ho postato le loro immagini sui social locali e poche ore dopo, mi ha contattato la madrina dei bambini. Ho così scoperto che sono una famiglia di Donetsk, che si era trasferita a Irpin dopo l'inizio del conflitto tra Ucraina e Russia nel 2014. Mi ha chiesto come sono morti, voleva sapere se avessero sofferto: è stato straziante» - racconta il fotografo - «Tatiana e i suoi due figli stavano cercando di raggiungerla in un bunker, ora la donna dovrà recuperare i corpi che si trovano all'obitorio centrale di Kiev. Tra di loro, faranno il funerale: a Kiev c'è una nutrita comunità di sfollati da Donetsk. Non dimenticherò mai l'immagine di quei due fratelli, uno aveva il viso insanguinato. E l'altro morto aveva le arterie inguinali recise».

Il dramma della fuga degli ucraini dalle zone di guerra continua senza sosta. Chi non viene ucciso subito, rischia di rimanere abbandonato in strada, ancora ferito. C'è chi muore per le ferite riportate, chi per il freddo, chi per lo stremo delle forze. Andriy Dubchak spiega che nessuno si fida dei soldati russi: «La gente fa di tutto per scappare, non sappiamo se le truppe russe aiutano o curano i feriti. Nella migliore delle ipotesi, se va bene, lasciano che la gente fugga». Il terrore tra i profughi ucraini è anche l'orgine dei soldati russi a Bucha, che sarebbero di origine cecena e tristemente noti per la loro crudeltà. Una cosa è certa: le truppe russe non sembrano avere alcuna pietà. «Dopo il mortaio, i colpi hanno continuato a cadere fitti. Tornando, ho dovuto gettarmi a terra almeno sette volte e mi sono riparato due volte nelle case abbandonate», spiega ancora il fotografo.