Matteo Messina Denaro, il particolare della cattura: «Al polso aveva un orologio da 35mila euro»

«Al momento della cattura Matteo Messina Denaro indossava un orologio molto particolare, con un valore di 30-35mila euro». Lo hanno detto i Carabinieri in conferenza stampa a Palermo.

«Solo qualche battuta con gli agenti che lo hanno arrestato». Ben vestito – con tanto di giubbotto di montone – e con al polso un prestigioso orologio della marca Jack Miller. Valore circa 35mila euro. «Da questi elementi – aggiungono gli inquirenti – abbiamo dedotto che le sue condizioni economiche sono tutt’altro che complicate. E ci è perfino sembrato in buona salute e di buon aspetto. Mai avremmo detto che fosse malato». In effetti, stando alle indicazioni fornite dalle cartelle cliniche che sono state sequestrate, le sue condizioni di salute sarebbero compatibili con il carcere. «Ovviamente – sottolineano gli investigatori – anche lì sarà curato come ogni altro cittadino».

L'uomo che era con lui al momento dell'arresto

Giovanni Luppino, 59 anni, l'uomo arrestato oggi insieme con Matteo Messina Denaro per favoreggiamento era per gli investigatori un perfetto sconosciuto. Nessuna parentela con il boss omonimo Franco Luppino, come dice il Procuratore aggiunto Paolo Guido. Fino ad oggi Luppino non era mai stato coinvolto in operazioni antimafia. È un agricoltore e ds qualche anno si è dedicato alla coltivazione delle olive Nocellara del Belìce.

La chemio alla clinica Maddalena: la testimonianza

«Faceva la chemio con me ogni lunedì. Stavamo anche nella stessa stanza, era una persona gentile, molto gentile». Così una donna, in un video di Tv2000 anticipato stasera dal Tg2000, racconta di aver condiviso le sedute di chemioterapia con Matteo Messina Denaro all'interno della clinica privata La Maddalena di Palermo in cui stamane il boss mafioso è stato catturato dai Carabinieri del Ros. Nel video, che sarà trasmesso integralmente dal programma 'Siamo noì domani 17 gennaio alle ore 15.15, le parole della paziente: «Ci sono anche mie amiche che hanno il suo numero di telefono. Lui mandava messaggi a tutti. Ha scambiato messaggi con una mia amica fino a questa mattina. Lei è ora sotto shock a casa». «Lui veniva chiamato Andrea», prosegue la donna. «Ho fatto la chemio con un boss, incredibile», ripete la signora nel video di Tv2000, «ho fatto terapia da maggio a novembre. Abbiamo fatto la terapia insieme per tutta l'estate e lui veniva anche con la camicia a maniche lunghe».

