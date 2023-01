Messina Denaro in clinica sotto falso nome: si faceva chiamare Andrea Bonafede. «Era in coda per il tampone»

Matteo Messina Denaro era in cura da un anno nella clinica Maddalena di Palermo per un tumore. Si faceva chiamare Andrea Bonafede, nato il 23 ottobre del 1963. Quando è stato arrestato dagli uomini del raggruppamento speciale assieme a quelli del Gis e dei comandi territoriali, era «in coda per fare un tampone», ha raccontato Stefania Filosto, la proprietaria-direttrice della clinica.

Messina Denaro, arrestato il superboss: era in cura in una clinica. «Ecco cos'ha detto dopo la cattura»

Messina Denaro catturato 30 anni e un giorno dopo Totò Riina: l'arresto ancora per mano dei carabinieri

I retroscena dell'arresto

«Confuso fra i pazienti, e coperto da un falso nome («Bonafede») in attesa nell’area esterna della clinica dove improvvisamente sono comparsi degli uomini armati alla vista dei quali il boss, ormai vecchio e malato, ha tentato di fuggire superando i cancelli fino a via San Lorenzo dove i carabinieri del Ros lo hanno acciuffato», ha raccontato la proprietaria della clinica. Quando è stato fermato non ha opposto resistenza e si è identificato: «Sono Matteo Messina Denaro».

L'ultimo messaggio intercettato

Lo scorso 24 maggio il boss di Cosa Nostra era stato intercettato per l'ultima volta. Messina Denaro aveva fatto sapere al suo interlocutore di non potersi presentare all’appuntamento vicino alla ferrovia perché c’era «troppo movimento», rinviando tutto a una successiva occasione da concordare. Dopo 30 anni di latitanza, ora è nelle mani dello Stato.

