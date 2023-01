Matteo Messina Denaro, come è stato preso. L'operazione dei Ros: «Saldato il debito con le vittime della mafia»

di Redazione web

Nessuna soffiata, nessun collaboratore. La cattura del boss Matteo Messina Denaro è stato il risultato di una indagine tradizionale coordinata dalla Procura di Palermo, da pochi mesi guidata da Maurizio de Lucia.

I Carabinieri del Ros e gli uomini del Gis si sono presentati questa mattina poco prima delle otto alla clinica Maddalena di Palermo in attesa che arrivasse un paziente oncologico di nome 'Andrea Bonafede'. L'uomo che usava quel nome e cognome, occhiali scuri e cappellino bianco di lana, si è presentato puntuale per fare il tampone prima di eseguire la seduta di chemioterapia.

La conferenza stampa della Procura di Palermo: ecco come l'hanno preso

«Siamo particolarmente orgogliosi del lavoro fatto questa mattina, abbiamo catturato l'ultimo stragista dal 1992/1993, era un debito che la Repubblica aveva nei confronti delle vittime». Lo ha detto il Procuratore capo di Palermo Maurizio de Lucia nel corso della conferenza stampa in corso alla Legione Carabinieri Sicilia. Messina Denaro non ha opposto resistenza, confermano i Carabinieri, e ha subito riferito di essere proprio il capo Mafia. Per il momento è rimasto in un assoluto silenzio dopo la sua cattura.

«Catturare un latitante pericoloso senza ricorso alla violenza e senza manette è un segno importante per un paese democratico», ha aggiunto il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia alla conferenza stampa sull'arresto di Messina Denaro. «Esprimo il mio grazie al collega Paolo Guido che ha portato avanti le indagini in modo magistrale e il mio affetto e riconoscimento all'Arma e al Ros che abbiamo visto lavorare in modo indefesso. Senza intercettazioni non si possono fare le indagini di mafia. E non abbiamo indicazioni o elementi che possano pensare ad eventuali complicità all'interno della clinica Maddalena, anche perché Messina Denaro si presentava con una identità diversa», continua.

«È il risultato di un lavoro corale che si è svolto nel tempo, che si è basato sul sacrificio dei carabinieri in tanti anni. L'ultimo periodo, quelle delle feste natalizie, i nostri lo hanno trascorso negli uffici a lavorare e a mettere insieme gli elementi che ogni giorno si arricchivano sempre di più e venivano comunicati. La Procura era aperta anche all'antivigilia, è stato uno sforzo corale», ha spiegato Pasquale Angelosanto, comandante del Ros.

Matteo Messina Denaro, le condizioni di salute del boss mafioso

«L'aseptto sanitario è stato rilevante, uno degli eventi che ti costringe ad uscire allo scoperto. Certamente non abbiamo trovato un uomo distrutto e in bassa fortuna. Era in apparente buona salute, assolutamente curato. Insomma, un profilo di un uomo di 60 anni in buone condizioni economiche», ha spiegato il Procuratore aggiunto Paolo Guido in conferenza stampa

Ma come sono arrivati gli investigatori a quell'uomo che in realtà era Matteo Messina Denaro?

Da circa tre mesi gli inquirenti hanno capito che il boss potesse usare quello pseudonimo per curarsi. Dalle intercettazioni di amici e parenti gli inquirenti hanno avuto la conferma che Messina Denaro era gravemente ammalato, tanto da avere subito due interventi importanti. A quel punto, sono iniziate le indagini sui pazienti oncologici con un'età compatibile con quella di Messina Denaro. E tra i nomi sospettati c'era proprio quello di Messina Denaro, alias Andrea Bonafede, nipote di un fedelissimo originario di Campobello di Mazara. Ed ecco che gli inquirenti trovano l'inghippo. Il giorno dell'intervento quel Bonafede non era in clinica. Ecco la conferma che a usare il suo nome era un'altra persona. Forse Messina Denaro? Da qui partono le indagini ancora più serrate. Quando gli investigatori del Ros e del Gis hanno saputo che Bonafede si sarebbe dovuto presentare oggi per la chemioterapia si sono presentati alla Maddalena. Lo hanno atteso e quando è arrivato, dopo il tampone, lo hanno fermato.

Prima ha tentato di allontanarsi, ma la fuga è durata pochi minuti. "Scusi, lei è Matteo Messina Denaro?", gli chiedono. E lui risponde: "Sono io Matteo Messina Denaro". Finisce così, 30 anni dopo la sua fuga, la latitanza della primula rossa.

