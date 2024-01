Matteo e Giovanna Biondi morti a poche ore di distanza: erano nipote e vedova dell'ex ministro

di Redazione web

Una doppia tragedia ha colpito la famiglia Biondi nella notte di Capodanno, con la morte quasi simultanea di Matteo e Giovanna Susan Biondi, rispettivamente nipote e vedova dell'ex Ministro di grazia e giustizia nel primo governo Berlusconi e avvocato Alfredo Biondi.

Matteo Biondi stroncato da un malore

Il nipote, Matteo Biondi, di 45 anni, è stato colpito da un malore mentre rincasava la sera del 31 dicembre. Un passante ha chiamato l'ambulanza, ma i soccorritori del 118 non sono riusciti a rianimare Matteo, che è deceduto prima di arrivare all'ospedale San Martino. Lascia un figlio di un anno e mezzo, chiamato Carlo in memoria del nonno (figlio di Alfredo e Giovanna Susan), scomparso nel 2019. Matteo lavorava come informatico presso una società privata.

La morte della vedova

La tragedia ha colpito nuovamente la famiglia Biondi la mattina successiva, quando è stata trovata morta nella sua casa la vedova dell'ex guardasigilli, Giovanna Susan Biondi.

I funerali insieme

I funerali di entrambi si terranno venerdì mattina, alle 11.30, nella chiesa di San Pietro, a Quinto. La famiglia vivrà un commovente addio, con nonna e nipote che partiranno insieme per il loro ultimo viaggio, come sono stati legati in vita.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Gennaio 2024, 12:51

