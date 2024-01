Mal di gola, va in ospedale e muore poco dopo. La compagna: «Giudicato codice bianco»

Un uomo di 48 anni, Francesco De Paolis, nella notte di Capodanno va in ospedale per un mal di gola. Muore al pronto soccorso poco dopo. La famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri: «Veniva giudicato codice bianco». L’ospedale San Camillo di Roma, dove è avvenuto il decesso, come rivela il Messaggero, si è detto «fiducioso dell’operato del personale sanitario che ha fornito assistenza al paziente durante la sua repentina e grave evoluzione». Sul corpo dell'uomo è stata disposta l'autopsia per fare chiarezza su quanto accaduto e capire se quella morte poteva essere evitata.