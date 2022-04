Martina muore a 13 anni dopo aver mangiato un panino: ipotesi choc anafilattico

Tragedia a Fondi, in provincia di Latina, dove una ragazzina di 13 anni è morta dopo un malore improvviso. Secondo una prima ricostruzione, scrive il quotidiano Il Messaggero, Martina (questo il nome della ragazza) sarebbe stata stroncata da uno choc anafilattico.

La tredicenne avrebbe iniziato a sentirsi poco bene mentre era in giro con alcune amiche, ieri sera giovedì 14 aprile. Tornata a casa, si è sentita male: l'intervento dei sanitari del 118 non è riuscito a salvarle la vita e Martina è morta nella casa di famiglia prima del trasferimento in ospedale. Tra le prime ipotesi uno choc anafilattico dopo aver mangiato un panino.

