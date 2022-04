Auto travolge un monopattino, grave un ragazzo di 17 anni: ha sfondato il parabrezza

Scontro tra un'auto e un monopattino, grave un 17enne. Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito in modo gravissimo in un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto mentre era alla guida di un monopattino a Vizzolo Predibissi, in provincia di Milano: è successo intorno alle 13:30, quando il giovane si è scontrato con un mezzo sulla strada provinciale 39.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. Il ragazzo, incosciente, è stato intubato e portato all'ospedale Niguarda con un gravissimo trauma cranico: la sua prognosi è riservata. La donna di 50 anni che guidava il veicolo è stata trasferita in codice verde all'ospedale di Melegnano. Il ragazzo in monopattino è finito addosso a una Peugeot bianca di cui ha sfondato il parabrezza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Aprile 2022, 19:09

