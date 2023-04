Morto in superstrada, il terribile incidente con la Vespa: Michele stava andando al motoraduno

di Redazione Web

Tragedia in superstrada. Nella mattinata di oggi, domenica 30 aprile, attorno alle 7:30 sulla Brindisi-Bari, un ragazzo di 32 anni è morto perdendo il controllo della sua Vespa Piaggio all'altezza dello svincolo di Specchiolla, marina di Carovigno. A perdere la vita Michele Tagliente, 32 anni, di Martina Franca. Si tratta della decima vittima della strada in Puglia in meno di una settimana.

Morto in superstrada: Michele aveva 32 anni

Il tragico incidente è avvenuto, mentre l'uomo stava raggiungendo un motoraduno quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia Stradale di Brindisi, ha perso il controllo della Vespa. Al momento non risultano altri mezzi coinvolti, ma maggiori chiarimenti potranno arrivare dall'analisi del mezzomesso per questo sotto sequestro.

È necessario capire se abbia avuto un guasto che potrebbe avere inficiato la tenuta di strada o se risultano danni non compatibili con la caduta autonoma.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Aprile 2023, 14:33

