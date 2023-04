Incidente Montello, moto contro un palo: Nicole e Antonio muoiono sul colpo. Avevano 24 e 31 anni, erano fidanzati

di Redazione web

Con la moto contro un palo. Due giovani, Antonio Cerruti di 31 anni e Nicole Rebecca Gaia Bellusci di 24, perdono la vita in un tragico incidente a Montello, in provincia di Treviso.

L'incidente a Montello

Lo schianto è avvenuto sabato 29 aprile alle 17.16, in via XVIII Giugno a Montello. La moto sulla quale viaggiavano i due, una Ducati Hypermotard, è finita fuori strada in curva, concludendo la sua corsa impazzita contro un palo telefonico. I ragazzi sono stati sbalzati per diversi metri dopo l'impatto e sono morti sul colpo. Intervenuti sul posto Suem 118, intervenuti con ambulanza, automedica oltre ai carabinieri della compagnia di Montebelluna che hanno svolto i rilievi del caso. Ancora non chiarra la dinamica dell'incidente.

Chi erano le vittime

I due erano fidanzati. Antonio Cerruti, 31 anni, lavorava da qualche mese alla Co.mas di Paese, come commerciale. Nicole invece aveva 24 anni lavorava come commessa al negozio di accessori per moto e auto Bep's.

