Morto schiacciato dal trattore, l'incidente a Pescara: Santino resta incastrato nel trinciatutto

In ospedale a Pescara è morto, nella mattinata ieri sabato 29 aprile, Santino Di Biase, residente a Lettomanoppello. L’anziano, 81 anni, è rimasto schiacciato tra il proprio trattore e un trinciatutto ad asse, mentre si trovava all’interno di una rimessa.

L'uomo è stato subito soccorso dal figlio, che vive in una casa vicina e accompagnato subito in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto Rianimazione. Ma le ferite riportate sono state fatali all'uomo

Sulla vicenda hanno compiuto accertamenti i carabinieri di Popoli diretti dal tenente Cleto Della Rosa.

