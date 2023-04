Bambino di 8 anni travolto e ucciso da un autobus, il papà assiste alla scena e collassa a terra per lo choc

di Redazione web

Un bambino di 8 anni è stato investito da un autobus a Londra ed è morto poco più tardi in ospedale. Si trovava a Green Lanes per alcuni acquisti con il papà, che quando ha visto l'incidente è collassato a terra, perdendo i sensi per lo choc.

Incidente Montello, moto contro un palo: Nicole e Antonio muoiono sul colpo. Avevano 24 e 31 anni, erano fidanzati

Martina Bignozzi morta a 25 anni, era un'istruttrice di pattinaggio. La mamma: «Lotterò come mi hai insegnato»

Cosa è successo

L'incidente è avvenuto venerdì 28 aprile, intorno alle 18.43. L'autista dell'autobus si è fermato subito dopo aver travolto il bambino. Il papà, che ha assistito alla scena inerme, è collassato a terra per lo choc.

Il racconto dei testimoni

Il manager del ristorante indiano Anokhi, situato poco distante dal luogo dove si è consumato il dramma, ha raccontato che il suo staff si è precipitato fuori per aiutare il piccolo investito. «La nostra cameriera è scesa dall'autobus e ha visto tutta la scena. Il papà è crollato per lo choc», ha detto allo Standard. «Il mio staff era traumatizzato, avevano tutti le lacrime agli occhi, è stato terribile. Abbiamo sentito che era il loro unico figlio», ha aggiunto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Aprile 2023, 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA