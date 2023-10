Donna di 48 anni accoltellata in auto: «Colpita a collo e torace». Aggressore in fuga, orrore nel tarantino L'aggressione a Martina Franca, in Valle d'Itria: la donna è ricoverata in ospedale







di Redazione web Orrore nel tarantino a Martina Franca dove una donna di 48 anni è stata accoltellata questo pomeriggio ed è ora ricoverata in ospedale. L'aggressione è avvenuta in via Elio Vittorini, nel rione Carmine del paese in provincia di Taranto. Il ferimento sarebbe avvenuto durante una lite con un uomo all'interno di una Renault Clio. Donna accoltellata, aggressore in fuga La vittima, originaria di Cisternino (Brindisi), è stata colpita al collo e al torace. L'aggressore subito dopo è fuggito a bordo di un'altra auto ed è ancora ricercato. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.



Sono state le urla della vittima ad attirare l'attenzione dei passanti, che hanno subito chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Ottobre 2023, 19:28

