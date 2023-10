Staleker vola in aereo sulla casa di una donna per lanciare pomodori, lei lo denuncia: «Mi perseguita da 4 anni»

di Redazione Web

Un uomo di New York si è dichiarato non colpevole per le accuse di stalking dopo aver più volte volato sopra la casa della donna a distanza ravvicinata con il suo aereo.

Michael Arnold, 65 anni, è stato preso in custodia nel sud del Vermont, negli Stati Uniti, dove teneva il suo aereo, e accusato di stalking aggravato, violazione di un'ordinanza restrittiva, resistenza all'arresto, ostruzione di pubblico ufficiale e falsa testimonianza.

Tuttavia, si è dichiarato non colpevole e la decisione del giudice, in attesa del processo, è stata di rilasciare l'uomo con l'obbligo di rispettare alcune condizioni, secondo quanto riportato da The Guardian.

Lo stalking per 4 anni e il rilascio

Michael Arnold ha iniziato a stalkerare la donna circa quattro anni fa, secondo quanto dichiarato da un agente della FBI, e gli era stato impedito di volare tramite un'ordinanza restrittiva. Tuttavia, le forze dell'ordine dello Stato di New York hanno raccolto testimonianze per cui l'uomo è stato visto volare a bassa quota sopra la cittadina dove abita la donna, a Schuylerville. L'investigatore capo del Vermont ha aggiunto che Arnold è stato visto mentre lanciava pomodori dal velivolo.

La donna ha detto alla polizia di temere per la propria vita, preoccupata che Michael Arnold potesse far schiantare l'aereo sulla sua casa.

Arnold è stato arrestato martedì all'aeroporto di Bennington, dove teneva il suo aereo, un Cessna a motore singolo del 1976, ma ha fatto presente di non aver mai stalkerato nessuno e non aver volato il giorno precedente. Inoltre, ha sottolineato di non aver avuto nessun contatto con la donna e che se avesse voluto farle del male avrebbe potuto farlo facilmente, cosa che non è successa. Il motivo dichiarato per aver volato, in passato, sopra la cittadina di Schuylerville, era di fare foto per la pagina Facebook della comunità.

La decisione del giudice è stata quella di rilasciare temporaneamente l'uomo, in attesa del processo il 30 novembre, a patto che stia lontano dalla donna, dalla sua casa e dal posto di lavoro. Non deve avere contatti di nessun tipo con lei, eventuali membri del suo nucleo familiare o testimoni inerenti al caso. Infine, non può più volare.

