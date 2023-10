Abusi sessuali durante le visite nel suo studio su minori e adulti, arrestato osteopata

di Redazione web

Sviluppi sulla vicenda che vede coinvolto un osteopata di 44 anni, accusato di violenza sessuale anche nei confronti di minori. L'uomo è di origini albanesi e ha esercitato in provincia di Brescia e in altre regioni. Il 44enne arrestato dai carabinieri di Brescia è accusato di aver commesso diversi episodi di violenza sessuale che sarebbero avvenuti durante le sedute e le manipolazioni. L'uomo, ora detenuto in carcere, è residente fuori dalla provincia di Brescia. La prima vittima che, denunciando, ha dato il via all'inchiesta, è un ragazzino bresciano.

Un osteopata è stato arrestato dai carabinieri di Rovato e portato in carcere con l'accusa di violenza sessuale anche nei confronti di minori.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, abusando della professione svolta e della minorata difesa dei pazienti, l' osteopata in almeno quattro circostanze avrebbe commesso abusi sessuali. Il Gip del Tribunale di Brescia, dopo aver considerato sussistenti i gravi indizi di colpevolezza messi in luce durante le indagini, ha disposto la custodia cautelare in carcere dell'indagato che è stato rintracciato ed arrestato dai carabinieri a Bologna.

