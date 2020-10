Branco massacrava di botte gli extracomunitari. Gli inquirenti: «Lo facevano per odio razziale»

Massacravano di botte gli extracomunitari. Dei veri e propri raid violentissimi. Il tutto solo per odio razziale. Ad organizzare i raid sarebbe stato un «branco» che per gli inquirenti agiva, nel centro storico di Marsala durante i weekend, come un vero e proprio commandò a caccia di povere vittime di colore da aggredire. Tre le persone arrestate dagli agenti del commissariato, coadiuvati dai colleghi della Digos della Questura di Trapani e del reparto prevenzione crimine di Palermo, in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura. Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Ottobre 2020, 09:30

