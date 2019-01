Marito si nasconde sotto il letto: così ha scoperto il tradimento della moglie con l'amante

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

C’è chi ricorre a cimici e localizzatori satellitari per scoprire la sospetta infedeltà della moglie (o del marito). Lui ha scelto un metodo molto più vecchio e a quanto pare efficace. Si è nascosto sotto il letto per scoprire che la moglie accoglieva l’amante nel talamo coniugale.E’ accaduto a Francavilla Fontana, provincia di Brindisi, dove un uomo ha trovato conferma ai sospetti nel modo più diretto. Ovviamente lui ha reagito aggredendo l’amante, mentre la donna è scoppiata in una crisi di pianto che non ha intenerito il coniuge. Alle urla, mentre il terzo uomo fuggiva dalla scena del crimine, sono intervenuti i vicini, poi i genitori della coppia, prendendo ciascuno le difese dei propri congiunti.Qualcuno parla di tentativo di riappacificazione, ma le conferme nessuno è disposto a darle.