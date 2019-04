Manuele si è svegliato dal coma: «Non è ancora fuori pericolo». L'incidente al primo giorno di lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al primo giorno di lavoro, la cabina di un autocarro in fase di riparazione gli aveva schiacciato il torace: ma, un giovane di 21 anni di origini marocchine ma cresciuto a Marsala, ha reagito da eroe e si è svegliato dal coma, dopo alcuni giorni di ricovero in gravi condizioni in ospedale a Palermo.Ad aggiornare sul suo stato di salute, i parenti, che hanno fornito quotidiani aggiornamenti sul suo profilo Facebook: già il giorno di Pasqua si leggeva di un suo risveglio, confermato poi lunedì 22. «Migliorano le condizioni di Manuele, è uscito dallo stato di coma ed è cosciente, ma non può uscire dal reparto di rianimazione perché non è ancora fuori pericolo», il post di due giorni fa.Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri: insieme a lui al momento dell’incidente, in un’autofficina meccanica nella zona sud di Marsala, c’era un altro meccanico, che ha subìto lesioni al tendine ed è rimasto ferito ad un braccio. Manuele era stato prima trasportato all’ospedale Paolo Borsellino, poi trasferito a Palermo, in elisoccorso: ora è vigile e cosciente, e lotta per sopravvivere.