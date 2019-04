Suo marito si abbona ad un canale porno: lei lo uccide a colpi di pistola. «Un affronto a Dio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Suo marito aveva sottoscritto un abbonamento ad une lei questo non poteva proprio accettarlo: così, una donna di 69 anni, ha deciso di punire duramente il marito. Prima lo ha minacciato di morte, poi lo ha ucciso per davvero, con diversi colpi di pistola alle gambe e alla testa.La tragedia familiare è avvenuta a, nell’Arkansas (Stati Uniti): Patricia è ora sotto processo per omicidio. La donna, secondo quanto ricostruito dalla pubblica accusa in tribunale, avrebbe avvertito più volte il marito di cancellare quel canale, arrivando anche a cancellarlo lei stessa. Ma Frank, ignaro delle minacce della moglie, sistematicamente lo ripristinava.Dopo l’ennesima lite, Patricia è passata dunque alle vie di fatto: ha preso una pistola calibro 22, ha affrontato il marito e gli ha sparato uccidendolo., si è giustificata - dichiarandosi non colpevole - affermando di essere legittimata ad uccidere, perché la pornografia è un affronto a Dio e al matrimonio.