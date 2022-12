Manovra, addio al bonus 18enni: le risorse destinate a spettacoli ed editoria. Ecco quanto

Addio all'App 18, il bonus 18enni per teatri, cinema, spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, musei, concerti e mostre. Un emendamento della maggioranza (FdI, Lega e FI) abroga la misura ridestinando le risorse - pari 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 - a finalità di sostegno del mondo dello spettacolo e della cultura.

Sostegno economico ai lavoratori dello spettacolo e agi operatori dell'editoria

Si va dal rafforzamento del Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo al Fondo per gli operatori dell'editoria e delle librerie, dal Fondo per lo spettacolo dal vivo al sostegno delle attività di rievocazione storica de «La Girandola» di Roma.

S&P: nel 2023 recessione più pesante in Italia

S&P abbassa, nel suo nuovo report sull'economia globale, anche le stime per l'Italia. La recessione nel 2023, sotto il peso dell'inflazione e dei rischi geopolitici, è ora attesa di 1 punto percentuale più alta, con una flessione del Pil dell' 1,1% e un ritorno alla crescita nel 2024 ma solo dello 0,8%, peggiore di 90 punti base rispetto allo scenario base e dell'1,2% nel 2025.

Per l'Eurozona l'attesa è di un calo dello 0,9% nel 2023, e di una crescita del Pil dello 0,8% nel 2024 e dell'1,4% nel 2025.

