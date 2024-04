Il dramma di mamma Fermina: marito e tre figli morti in quattro incidenti diversi. L'addio a Mirco, scomparso venerdì

di Redazione Web

Un venerdì come tanti, in sella alla sua Yamaha, per raggiungere gli amici a cena. L'attesa, infinita, e poi il sospetto di uno dei compagni del gruppo che aspettava al ristorante. Mirco Corneglio non ha superato la curva all'altezza del cimitero a Bazzana di Mombaruzzo, sulla strada provinciale che da Nizza Monferrato (in provincia di Asti, Piemonte) va ad Alessandria. Il 34enne ha perso il controllo della moto, sbalzando dal mezzo e morendo sul colpo. All'arrivo dei soccorsi non c'è stato niente da fare.

La tragedia di mamma Fermina

Sembra che in un'altra vita la fortuna avesse un enorme credito con Fermina Cauto, originaria di Madrid e mamma dello scomparso Mirco, perché per la donna è stata l'ennesima tragedia. Fermina, nel corso degli anni, ha perso il marito e tre figli in quattro incidenti stradali diversi. L'ultima tragedia ha risvegliato, come se fosse possibile alleviare il dolore per una perdita del genere, il tormento di 22 anni prima, quando il marito Roberto fu investito dall’auto di un collega di Tortona mentre stava caricando un container, scrive La Stampa.

Solo un anno dopo toccò al figlio Hernando Rodriguez Cauto, avuto da un precedente matrimonio, quando ormai si erano trasferiti in Italia. Un incidente in auto, poi il trasporto in ospedale e la morte dopo qualche ora. L'ultima perdita, prima della scomparsa di Mirco, era avvenuta nel 2016 a Opessina, sulla strada Asti – Mare. La vittima era la figlia Sonia, 22 anni, al tempo commessa in un negozio di abbigliamento.

Sabato la piccola comunità locale e gli amici di Mirco hanno voluto abbracciare la donna, per poi organizzare una fiaccolata in memoria del 34enne. Accanto a mamma Fermina, l'ultimo figlio, nato da un primo matrimonio.

