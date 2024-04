Runner travolta e uccisa da un suv mentre si allena: mamma Marilena Brudaglio lascia tre figlie, solo ieri l'ultima gara

di Redazione web

Solo ieri aveva corso insieme al suo tram per le strade di Canosa per il CorriPuglia, e stamattina era già tornata nuovamente ad allenarsi. Marilena Brudaglio, runner di 47 anni, è stata investita e uccisa da un suv alla periferia di Andria proprio mentre inseguiva la sua passione per la corsa.

L'incidente

Marilena, mamma di tre figli, ha riportato un profondo trauma cranico che non le ha dato scampo. Soccorsa dal personale del 118, è deceduta nell'ospedale Bonomo di Andria. Il conducente del suv, un 76enne di Andria, risponde di omicidio stradale e ora si attendono gli esiti di alcol e droga test a cui è stato sottoposto.

Il cordoglio

Intanto, sui social la notizia della morte di Marilena Brudaglio è stata accolta con sgomento dalla comunità dei runner del movimento podistico pugliese. A maggio avrebbe compiuto 48 anni e da alcune stagioni era tesserata per la Pedone Riccardi Bisceglie. Nella giornata di domenica aveva partecipato alla seconda tappa del CorriPuglia sulle strade di Canosa, dove aveva conquistato il terzo posto nella categoria SF45. Lascia il marito e tre figlie.

