Fabrizio Iacorossi, come sta il personal trainer di Giorgia Meloni travolto in bici: «Ha aperto gli occhi e parlato con la famiglia»

Fabrizio Iacorossi, il personal trainer di personaggi noti come Ilary Balsi e Francesco Totti, ma anche della premier Giorgia Meloni, migliora. Il 44enne è stato investito sabato 30 marzo sulla via Litoranea a Roma mentre pendalava in bicicletta ed è da allora ricoverato al San Camillo. Le sue condizioni di salute, apparse in un primo momento drammatiche, si stanno stabilizzando e il decorso in seguito alle gravi lesioni sta procedendo senza complicazioni.

Come sta Fabrizio Iacorossi

A fare un punto sulla salute di Fabrizio Iacorossi è il Corriere della Sera. Quella che inizialmente sembrava una perforazione di un polmne si è rivelato essere un trauma conn lesioni toraciche.

​L'incidente

Fabrizio Iacorossi è stato travolto su via Litoranea mentre era i sella alla sua bici da una Opel Corsa. Il conducente si è fermato a prestare soccorso ma le condizioni del preparatore atletico sono apparse in un primo momento disperate, tanto da essere trasportato in elisoccorso in codice rosso al San Camillo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Aprile 2024, 10:41

