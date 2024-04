Fabrizio Iacorossi gravissimo dopo l'incidente in bici, la moglie del persona trainer: «Pregate per noi»

di Redazione Web

È ancora in gravi condizioni Fabrizio Iacorossi, il personal trainer di Giorgia Meloni e Francesco Totti, investito da un'auto lo scorso sabato mentre si allenava in bicicletta sulla via Litoranea a Roma. Il 44enne si trova in prognosi riservata all'ospedale San Camillo e sta lottando per la vita. Iacorossi è sposato e ha due figli piccoli. Sua moglie Noemi ha condiviso un messaggio sui social domenica sera.

Iacorossi come sta

«Che ti amo lo sai, ma che mi saresti mancato così tanto solo dopo poche ore che non ti posso sentire non l'avresti mai immaginato - scrive nel post su Instagram la moglie di Iacorossi - mi manchi come l'aria.

l conducente dell’auto che l'ha travolto, 63 anni, si è fermato immediatamente a prestare i primi soccorsi ed è poi risultato negativo al test dell'etilometro. Sono tuttora in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Aprile 2024, 08:35

