Malore improvviso alla guida, l'autista dello scuolabus fa scendere i bambini e poi si schianta: morto al volante a 61 anni

Tragedia sfiorta a Chiavari (Genova), dove l'autista di uno scuolabus è morto in seguito a un malore improvviso che lo ha colpito a 61 anni. Alberto Cafferata aveva appena accompagnato i bambini a scuola, ha fatto appena in tempo a metterli tutti in salvo prima di accusare il malore fatale, intorno alle 8.30.

Il malore alla guida

Dopo aver fatto scendere i giovani studenti, l'autista si è rimesso in viaggio ma ha perso il controllo del mezzo poco dopo. Lo scuolabus si è schiantato contro due veicoli in sosta in viale Enrico Millo. Sul posto sono accorsi polizia municipale, un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa, ma per il 61enne non c'è stato nulla da fare: inutili i tentativi di rianimarlo da parte del medico.

