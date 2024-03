Mamma Alessia muore di tumore a 52 anni: aveva scoperto la malattia solo 8 mesi fa. Il dolore del marito e della figlia 13enne

di Mauro Favaro

Muore di malattia due giorni prima dell’anniversario di matrimonio, lasciando nel dolore il marito e la figlia di 13 anni. E’ il triste epilogo di Alessia Sartor, 52 anni, vinta da un tumore alle ossa scoperto soltanto 8 mesi fa. «Era una persona estremamente solare, che metteva sempre il buonumore – ricorda il marito, Nico Tegon, con la voce rotta dall’emozione – è stato un onore averla al mio fianco come moglie».

Alessia si era diplomata stilista e viveva a Treviso. Aveva lavorato anche in un’azienda di abbigliamento di Villorba. Poi è nata Azzurra Stella. La gioia più grande. Coltivava la passione per la moda, la musica e per le passeggiate all’aria aperta. Insomma, un cuore spalancato sulla vita. Dopo il matrimonio con Nico, celebrato nel 2006, avevano vissuto prima a Sambughè di Preganziol e poi nel quartiere di San Bartolomeo a Treviso, dove si erano trasferiti da poco meno di un anno. Tutto sembrava andare per il meglio. Fino a luglio dell’anno scorso.

I sintomi

Alessia aveva iniziato a sentire un dolore alla schiena. Purtroppo, però, era già la conseguenza di una grave forma tumorale alle ossa che l’aveva colpita in modo subdolo. In poco tempo è stata costretta a letto, affidandosi agli antidolorifici. Nonostante questo, ha affrontato le cure con la determinazione di sempre. Sei cicli di chemioterapia. Sono state sospese solo un paio di settimane fa: il dolore era aumentato ancora. E giovedì purtroppo la situazione è precipitata.

L'epilogo

Fino a domenica, quando il suo cuore ha smesso di battere nella sua casa di Treviso. In questi mesi la famiglia le è sempre stata accanto. Il marito Nico e la figlia Azzurra Stella. E non è mai mancato il sostegno di sua mamma Maria Grazia, con Giampaolo. Così come quello dei suoceri Giordano e Anna. Il tutto assieme all’assistenza domiciliare dell’Advar. In queste ore la famiglia sta ricevendo centinaia di messaggi di vicinanza. «Voglio ricordarti meravigliosa e sorridente come lo sei sempre stata – si legge tra i messaggi – mi mancherai da morire e non ti dimenticherò nemmeno per un attimo, i momenti vissuti con te sono stati balsamo di gioia spensierata, nulla potrà scalfire il tuo ricordo dal mio cuore ora pieno di dolore». L’ultimo saluto ad Alessia verrà dato oggi pomeriggio, 20 marzo. Il funerale sarà celebrato alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Treviso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Marzo 2024, 10:21