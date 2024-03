Jessica Maria, mamma di 33 anni, uccisa da un tumore in 10 mesi. Lascia il marito e due bambini. La sorella: «Addio mia grande guerriera»

Jessica Maria Spampinato, 33 anni, ha dovuto arrendersi e dopo dieci mesi di una dura lotta contro un terribile e raro tumore all'Hospice Antica Fonte di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Accanto a lei i suoi due bambini, Ettore di 11 anni e Ester di 7, e tutta la sua famiglia, distrutti dal dolore. La notizia la riporta il Gazzettino. Jessica è sempre stata una donna forte, altruista e solare, anche durante la lunga lotta contro un raro tumore. Lavorava come estetista in un centro estetico a Conegliano: «Amava tanto il suo lavoro, non perdeva un giorno, anche quando stava male andava a lavorare – racconta la zia Angela -. Il suo sogno era quello di aprire un suo centro estetico ma non è mai riuscita a realizzarlo».