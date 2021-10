Ancora maltempo in arrivo sull'Italia: «Forti piogge e vento fino a 100 km/h». Ecco dove

Il maltempo non si arresta e nelle prossime ore un vortice di bassa pressione sta posizionando sull'Italia alimentato da correnti fredde che affluiscono dall'Europa orientale. La situazione potrebbe risultare particolarmente critica nel Sud del paese con piogge e rovesci anche temporaleschi con fenomeni che in alcune zone risultano di forte intensità e venti che potrebbero arrivare fino a 100km/h sui crinali appenninici settentrionali, come riporta 3BMeteo.

Leggi anche> Torino, capannone in fiamme: fumo e puzza di plastica bruciata in tutta la città

Il medio versante adriatico è il settore al momento più colpito dal maltempo, direttamente esposto ai tesi flussi da nordest che soffiano verso il centro depressionario. Piogge e rovesci si concentrano tra Marche, Abruzzo e anche in Molise dove ci saranno anche fenomeni intensi. In Umbria migliora la situazione dopo la criticità della giornata di ieri. Fenomeni intensi anche sul nord della Sicilia e sulla Calabria. Qualche scroscio di pioggia insiste sulla Campania interna, ma la situazione è in miglioramento rispetto alla giornata di giovedì.

Il ramo più settentrionale della perturbazione è in azione al Nordest e si spinge fin sull'Emilia Romagna, determinando piogge e rovesci sparsi anche su Veneto, Trentino e Friuli VG. Si tratta di fenomeni generalmente deboli o moderati, ad eccezione delle zone interne della Romagna dove sono più insistenti. Il Nord sarà interessato anche da forti raffiche di vento che sull'Appennino Emiliano sono arrivate oltre ai 100km/h, mentre i venti da nordest soffiano sulla costa adriatica fino a 90km/h sul Delta del Po, un po' meno intensi sulle vallate dell'Appennino centrale. Bora sul Golfo di Trieste fino a 80km/h.

Nelle prossime ore sono previste schiarite al Nordovest e via via su tutto l'arco alpino verso est, qualche addensamento solo in Liguria. Nuvoloso con piogge sparse al Nordest, più frequenti su Prealpi bellunesi e carniche, ma in attenuazione in giornata e con tendenza ad aperture da ovest. Schiarite sulle regioni tirreniche peninsulari salvo ancora qualche pioggia fino al primo pomeriggio in Calabria, nuvoloso sul versante adriatico con piogge e rovesci anche intensi in giornata sull'Abruzzo, entro sera anche su Molise e alta Puglia, a tratti temporaleschi. Variabile con qualche pioggia in Sardegna, maggior instabilità in Sicilia con piogge e rovesci soprattutto sul versante settentrionale, seppur in attenuazione in serata. Venti tesi o forti a rotazione ciclonica, temperature in diminuzione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Ottobre 2021, 10:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA