Torino, capannone in fiamme: fumo e puzza di plastica bruciata in tutta la città

Fiamme in un deposito di materiale plastico ed elettrico di via Veronese, a Torino. Sono numerose le squadre dei vigili del fuoco impegnate per spegnerle. Visibile da lontano una densa nube di fumo, in diverse zone del capoluogo viene percepito un forte odore di plastica bruciata. Tante le segnalazioni sui social di persone che chiedono informazioni sul cattivo odore. Le cause dell'incendio, al momento, sono in fase di accertamento.

Incendio a Torino zona via Paolo Veronese. Arpa, allertata dal 112, sul posto per i monitoraggi ambientali #incendio — Arpa Piemonte (@ArpaPiemonte) October 8, 2021

Pare incendio in un capannone via Reiss Romoli #Torino pic.twitter.com/517CHqo6p1 — Antonio Azzarone (@AntonioAzzarone) October 8, 2021

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Ottobre 2021, 09:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA