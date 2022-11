Maltempo, la tregua dura poco: in arrivo il ciclone del weekend. Ma solo su mezza Italia

Breve tregua dal maltempo dopo la giornata di martedì che ha fatto registrare l'allerta in quasi tutte le regioni italiane. Ma dopo Poppea un altro ciclone è in arrivo nel weekend e colpirà in particolar modo le regioni meridionali e centrali, come il Lazio.

Il ciclone nel weekend

La nuova perturbazione atlantica, come riportano gli esperti di 3BMeteo, dovrebbe interessare fin dalla mattina di venerdì la Sardegna e la Toscana per poi muoversi molto lentamente verso sudest tanto da abbracciare in serata ancora l'Isola e buona parte del Centro. L'ingresso di questo nuovo fronte sarà accompagnato dall'approfondimento di una seconda depressione motivo per cui i fenomeni potranno risultare intensi già da venerdì sera ma in particolare nel weekend e soprattutto sulle regioni centro meridionali.

Salvo il Nord

In questa nuova fase il nord sembrerebbe completamente saltato eccetto forse qualche annuvolamento sull'Emilia Romagna e le Alpi di confine. Il contesto climatico almeno fino a venerdì sarà caratterizzato da temperature generalmente in linea col periodo, anche localmente sotto media al Nord nei valori minimi della notte.

