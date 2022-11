Maltempo, albero cade su un'auto in transito: grave il conducente

Il maltempo ha colpito duramente nel padovano. A Monselice un albero di grandi dimensioni, un platano, è caduto centrando un'automobile e ferendo gravemente il conducente.

L'incidente è avvenuto in via Facchine, dove sono intervenuti i Vigili del fuoco che con l'autogrù hanno liberato il guidatore, di 27 anni, rimasto incastrato nell'abitacolo dell'auto colpita mentre stava transitando. Il giovane è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem 118 e trasferito in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Novembre 2022, 13:21

