Maltempo, tetto di una scuola elementare divelto dal vento mentre i bimbi sono in classe. «Il sindaco non ha voluto chiudere»

Momenti di panico stamattina in una scuola elementare dell'avellinese. Il forte vento, che ha sfiorato nella zona i 110 km/h, ha divelto la copertura in lamiera del tetto di una scuola elementare nel bel mezzo dello svolgimento delle lezioni. Il plesso interessato è quello della frazione Torelli di Mercogliano, alle porte di Avellino. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone. Sul posto i Vigili del Fuoco e il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio, che aveva deciso di non emettere l'ordinanza di chiusura degli istituti scolastici.

Maltempo, albero cade su un'auto in transito: grave il conducente

Maltempo a Venezia, acqua alta record: 173 centimetri, bloccata dalle paratie del Mose

Vento a 110 km/h

Raffiche di vento sino a 100-110 km/h stanno interessando la provincia di Avellino, provocando gravi disagi e pericoli per la caduta di rami e di alberi. «Ad Avellino città la velocità del vento ha raggiunto un picco di 105 km/h. i quantitativi di pioggia, nel capoluogo, sfiorano i 100 mm», rende noto l'osservatorio Meteo di Montevergine. Sempre ad Avellino criticità si stanno registrando anche per le forti piogge: allagamenti di strade, garage e cantine.

Disagi alla circolazione per l'allagamento del Ponte della Ferriera nel centro della città e nei collegamenti con i quartieri periferici, soprattutto in Contrada Quattrograna. Un pino è stato abbattuto dal vento in via Brigata ed è caduto sui fili della metropolitana leggera, non entrata ancora in esercizio.

In considerazione del bollettino meteo che indica per domani #22novembre criticità elevata in aree di Abruzzo e Sardegna, moderata in Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Veneto è stato disposto il preallertamento di sezioni operative e sommozzatori #vigilidelfuoco https://t.co/CIP3Gt1Kp3 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 21, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Novembre 2022, 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA