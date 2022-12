Malore al parcheggio, muore poco dopo: Paolo era un giovane papà

Malore fatale in un parcheggio di via dei Velini a Macerata. Un arresto cardiaco ha stroncato la vita di un papà di 46 anni. Non ce l’ha fatta Paolo Scarpetta, camionista di Montecosaro, che ieri pomeriggio si è accasciato a terra e non si è più ripreso. L'uomo lascia due figli.

Sul posto i sanitari del 118 e la polizia. L’ambulanza lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. A nulla però sono valsi i tentativi di salvargli la vita. I funerali si svolgeranno a Santo Stefano, lunedì alle ore 10 presso la SS. Annunziata.

