Sbanda e si ribalta con l'auto: Ernesto morto a 42 anni

Un uomo di 42 anni, Ernesto Ferrilli, è morto ieri pomeriggio a Teramo a causa di un gravissimo incidente strada avvenuto a Varano, frazione del capoluogo. Intorno alle 15,30, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta sulla strada provinciale 18, nel comune di Teramo.

Incidente mortale in provincia di Teramo

Nell'incidente è rimasta coinvolta una Toyota Aygo, che ha urtato violentemente contro la scarpata della strada e si è ribaltata sulla carreggiata dopo aver percorso diversi metri. Il conducente è deceduto per i traumi causati dal forte impatto. I vigili del fuoco hanno estratto l'uomo dall'abitacolo attraverso il cofano posteriore e hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incidentato.

L'autorità giudiziaria ha autorizzato la rimozione del corpo, poi portato all'obitorio. Sul posto, oltre alla polizia locale di Teramo, che ha effettuato i rilievi dell'incidente. Sul posto anche personale sanitario del 118, ma il medico giunto per i soccorsi non ha potuto far altro che constatare il decesso del 42enne.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Dicembre 2022, 08:48