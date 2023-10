Janira Mellè, l'autopsia: «Morta per una meningite batterica». L'infezione contratta durante l'anestesia per un'operazione alla caviglia

di Redazione web

L'autopsia non lascia alcun dubbio: è stata una meningite batterica a uccidere la maestra di sci Janira Mellè. La 25enne di La Thuile, morta il 12 giugno 2023, aveva iniziato a manifestare dei problemi dopo un intervento a una gamba: si era fatta male durante una vacanza, in un incidente in bici, e aveva deciso di sottoporsi a un intervento al suo rientro a Torino.

Come riporta il Corriere della Sera, Janira avrebbe contratto la meningite durante l'anestesia spinale eseguita durante l'operazione del 6 giugno 2023: a rivelarlo, l'esame autoptico effettuato dal medico legale Roberto Testi.

Pochi giorni dopo l'operazione al ginocchio, Janira Mellè aveva cominciato a manifestare dei problemi, in particolare un forte dolore alla testa: successivamente, anche febbre molto alta. In breve tempo, la sua situazione si era già aggravata notevolmente. Ricoverata in rianimazione, era poi morta dopo 2 giorni. I medici dell'Usl della Valle d'Aosta da subito avevano un «sospetto molto fondato» che Janira Mellé fosse deceduta a causa di una meningoencelofalite, cioè una grave infezione al sistema nervoso. Per il medico legale incaricato dalla procura di Aosta, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, l'infezione era stata contratta durante le procedure per l'anestesia.

Il ricordo del sindaco di La Thuile

Janira Mellé si era diplomata maestra di sci a soli 19 anni nell'agosto del 2017, e ha lasciato i genitori, un fratello e il fidanzato. Il sindaco di La Thuile, Mathieu Ferraris, ha raccontato: «Era una ragazza sportiva, sempre presente sul territorio, gentile e disponibile. La sua scomparsa è qualcosa di totalmente inaspettato, che ha portato sconcerto e tristezza profonda in tutta la comunità».

L'Associazione valdostana maestri di sci, inoltre, ha voluto pubblicare un post sui social in suo onore: «Senza parole. Grazie di aver fatto parte della nostra famiglia e portato la nostra divisa con tanto orgoglio e col tuo splendido sorriso!!! Ci mancherai».

