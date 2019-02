Madre e figlio trovati morti dentro casa: l'uomo impiccato, lei stesa sul divano

Tragedia questa sera a Castelletto Monferrato, in provincia di Alessandria. I carabinieri, intervenuti in una abitazione di frazione Giardinetto, hanno trovate due persone decedute, madre e figlio di 71 e 45 anni. Stando alle prime informazioni, il cadavere della donna era su un divano e, ad un primo esame, non presenta segni di violenza; il figlio è stato invece trovato impiccato a una scala. A dare l'allarme un parente, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con i due. L'uomo potrebbe essersi ucciso per il dolore della perdita della madre, che risalirebbe ad un paio di giorni fa. Con i carabinieri sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Sabato 2 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 21:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..