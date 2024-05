Si tuffa da una barca su papà orca e il suo cucciolo: «Gesto irresponsabile e pericoloso per lui e per gli animali»

Una gita in barca è costata cara a un signore irresponsabile. Quest'ultimo, a bordo insieme a un gruppo di amici, ha deciso di tuffarsi nelle acque della Nuova Zelanda nel momento in un cui ha avvistato un'orca e il suo cucciolo che stavano nuotando vicino all'imbarcazione. Una scelta irresponsabile che poteva costar caro a lui o agli stessi animali. E che invece gli è valsa solo una multa.

Cosa è successo

Il video è stato pubblicato su Facebook dal Dipartimento di conservazione della Nuova Zelanda.

«L'incidente ha mostrato un atteggiamento scioccante e stupido nei confronti dei mammiferi marini protetti. Il video condiviso su Instagram a febbraio mostra l'uomo che salta da una barca in mare al largo della costa di Devonport, in quello che sembra essere uno sforzo deliberato per toccare o nuotare intorno alle orche. L'uomo non ha rispettato non solo la propria sicurezza, ma anche quella dei due animali. Vorremmo ringraziare coloro che continuano ad avvisarci di potenziali violazioni delle leggi sulla fauna selvatica della Nuova Zelanda».

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 17:33

