Angelo Onorato, la moglie insiste: «È stato ucciso, troveremo i killer». Svelato il "mistero" del caffè con lo sconosciuto

Francesca Donato non si dà pace: «Angelo è stato ucciso, ne siamo certi». La moglie dell'architetto Angelo Onorato non si arrende dopo l'autopsia durante la quale non sono emersi segni di violenza. La salma è stata restituita alla famiglia, che oggi (giovedì 30 maggio) vivrà un nuovo giorno del dolore con i funerali. L'eurodeputata e i due figli Carolina e Salvatore, di 21 e 25 anni, diranno addio all'amato marito e papà a mezzogiorno nella cattedrale di Palermo. Da domani, Francesca Donato tornerà a cercare la verità che secondo le non è ancora emersa. «Sono certa che si scoprirà la verità, che si scopriranno i colpevoli di questo delitto», le sue parole riportate dal Corriere.