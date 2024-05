Zanzare in arrivo, il rimedio per sopravvivere all'estate: «Vi basterà della vodka e pochi altri ingredienti»

di Redazione Web

Arriva l'estate, il caldo, le ferie, le vacanze e... le zanzare. Ci sono sempre quei pochi, fortunati, che durante una serata con parenti e amici, in un'atmosfera di convivialità, ci tengono a far sapere che loro non vengono punti proprio mai, "sarà perché ho il sangue cattivo", dicono, con tanto di risata. La risata però è solo la loro perché tutti gli altri commensali - magari interrotti nell'atto di grattare una spalla, una caviglia, una mano o più di una parte del corpo allo stesso istante - guarderanno con astio quel privilegiato.

Il fatto di non essere punti scatena un rancore simile soltanto a quello di chi mangia senza ingrassare. Per evitare di rovinare le serate estive per motivi così futili, Daddy Brown ha pubblicato un video sui social in cui consiglia un rimedio semplice e veloce per tenere lontane le zanzare. E servono soltanto due ingredienti.

Il rimedio contro le zanzare

«Ecco come preparare un repellente spray non tossico e organico - spiega @daddybrown nel video pubblicato sul suo account TikTok - per tenere lontane le zanzare.

Più nello specifico, «sono cinque gli oli essenziali che terranno lontane le zanzare e tra cui potete scegliere, ovvero geranio, citronella, limone, eucalipto e lavanda. Cominciate mettendoli in una ciotola. Ne serviranno circa 20 gocce. Poi, aggiungete un cucchiaino di alcol e mezza tazza di amamelide. Infine, mezza tazza di acqua o aceto. Mettete tutto nella bottiglia spray e agitate bene per farli combinare».

L'uomo assicura che questo preparato si può applicare sulla pelle o spruzzare nell'aria, e che è sicuro per gli umani ma non per gli animali. Per quanto riguarda un rimedio che possa, invece, essere utile anche ai nostri amici a quattro zampe, bisogna mischiare il succo di limone, gli oli essenziali, una tazza d'acqua e agitarli nella bottiglietta spray. Nel primo caso, infatti sia l'amamelide che l'eucalipto possono risultare tossici per gli animali.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 14:36

