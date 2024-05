«Sono una mamma di 52 anni, ma sui social dicono che ne ho 82 e sono piena di botox. Perché le donne non si supportarano tra loro?»

di Redazione web

Una vita dedita alla cura di sé e degli altri, la passione per la moda e per il vivere sano, perseguito attraverso la ricerca di un'attività costante e una dieta vegetariana e biologica. Questi sono i principi su cui si fonda la vita di una mamma 52enne che lavora come infermiera e che utilizza i social per coltivare i suoi interessi legati alla cura della pelle e all'abbigliamento.

Ma i social, che dovrebbero essere uno spazio sicuro, nascondono delle crepe da cui potrebbero arrivare da un momento all'altro insidie più o meno inaspettate e difficili da digerire. Questo è ciò che è accaduto a Nerys Middleton, residente a Chester, in Inghilterra, che si è imbattuta in una serie di profili che hanno tempestato i suoi post di commenti nei quali si ironizza sul fatto che sembra avere almeno 30 anni in più di quelli che dichiara e la si "accusa" di essere «smunta».

L'arrivo dei troll

Il video della discordia da cui è originato il tutto la ritraeva nell'atto di chiedere ai suoi follower quale età dimostrasse, e in breve il post si è trasformato in una calamita di commenti negativi che arrivavano da fuori la sua cerchia. Gli utenti alla domanda sull'età hanno fornito un ventaglio di risposte incredibilmente ampio: "dai 30 agli 82 anni", ma la donna è rimasta maggiormente scioccata nel leggere le insinuazioni e le richieste inopportune di quelli che lei ha additato come "troll": «Sei piena di Botox», e ancora: «mostraci il tuo collo».

Quello che si è verficato non è nulla di nuovo rispetto ai comportamenti impropri e intromissivi che popolano le piattaforme social: spesso tali incursioni provengono da profili falsi, altre volte da persone vere, ma un dato che non si può ignorare è che il più delle volte questo tipo di attacchi, miranti a sminuire o denigrare l'aspetto fisico, sono rivolti a donne.

La reazione

«Mi prendo cura di me stessa.

