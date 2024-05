Giorgia nuova conduttrice di X Factor: la reazione di Emanuel Lo e il messaggio dell' "ex" Francesca Michielin

di Dajana Mrruku

Giorgia è pronta a prendere il timone della nuova edizione di X Factor. La cantante, che è stata una delle co-conduttrici dell'ultimo Festival di sanremo targato Amadeus è stata annunciata come nuova presentatrice del talent show, prendendo il posto di Francesca Michielin. «Per lei e per la sua carriera gli aggettivi non bastano mai, siamo stati letteralmente travolti dalla sua voglia di mettersi alla prova in una veste ancora nuova e siamo orgogliosi che abbia deciso di farlo sul nostro palco», ha commentato Antonella d’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia, il nuovo ingresso nel talent.

Tra i vari commenti sotto il post ufficiale, ad aver catturato l'attenzione sono stati quelli di Emanuel Lo, suo compagno e grande amore, e Francesca Michielin, la cantante ed ex conduttrice di X Factor.

La reazione di Emanuel Lo

L'amore tra Giorgia ed Emanuel Lo è forte e il legame che li unisce va avanti da oltre 20 anni.

Il messaggio di Francesca Michielin

Anche Francesca Michielin ha commentato la novità e il passaggio del testimone del programma, congratulandosi con Giorgia: «Spaccherai tutto! In bocca al lupo!».

Antonella d’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia, aveva commentato così l'operato della Michielin: «Non posso non ringraziare di vero cuore la nostra Francesca Michielin, che ha voluto portare il suo talento, la sua professionalità e il suo amore per la musica, ancora una volta, sul palco di X Factor conducendo le ultime due edizioni», mostrando gratitudine e riconoscenza per la cantante e il suo lavoro svolto negli ultimi due anni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Maggio 2024, 09:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA