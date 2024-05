Meteo, fine maggio sott'acqua soprattutto al Nord, temperature in aumento al Sud. Festa della Repubblica tra sole e temporali

Fine maggio sott'acqua soprattuto al Nord. Un ciclone di origine polare dal Mare del Nord ha raggiunto l’Italia portando con sé un carico di precipitazioni a tratti abbondanti e che potrebbero causare non pochi disagi su molte regioni. Sotto il profilo termico i caldi venti meridionali faranno aumentare le temperature sul versante adriatico e al Sud con picchi superiori ai 30°C in Sicilia e fino a 26-27°C lungo le coste adriatiche.

La saccatura che nella giornata di venerdì attraverserà il cuore dell'Europa per portarsi verso le nostre regioni settentrionali avrà un seguito nel weekend, stazionando in prossimità del Nord Italia. Dovrà comunque vedersela con l'anticiclone presente alle latitudini mediterranee, artefice di una maggior stabilità del tempo fino a venerdì sul Centro-Sud, tanto che non mancheranno spazi soleggiati, seppur alternati a locali fenomeni di instabilità.