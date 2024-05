Isola, Juliana Moreira delusa: «Vi rendete conto di chi state mandando avanti?»

di Dajana Mrruku

Juliana Moreira, anche se non è una delle concorrenti ufficiali, si sta ritagliando uno spazio importante all'interno dell'Isola dei Famosi. La moglie di Edoardo Stoppa ha trascorso alcuni giorni in Honduras per stare accanto al marito e sostenerlo in questa sfida, ma dopo 10 giorni, ha deciso di tornare a casa dai loro figli e dalle comodità della sua quotidianità. «Una bellissima esperienza che non dimenticherò mai», ha detto la Moreira a Silvia Toffanin nel salottino di Verissimo, ma adesso lei è pronta a commentare le puntate in diretta dallo studio (a volte) e dal divano di casa sua.

Mercoledì sera è andata in onda una puntata importantissima per Stoppa perché il televoto lo ha proclamato primo finalista di quest'edizione, ma Juliana Moreira è rimasta parecchio contrariata da un evento che sembra ripetersi costantemente, ad ogni puntata.

Lo sfogo social

Juliana Moreira si è scagliata contro Artur Dainese, uno dei naufraghi che sembra essere odiato da molti, tra cui anche gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese che non hanno risparmiato critiche e attacchi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Maggio 2024, 10:55

