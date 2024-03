Incidente in moto: Luigi Costa muore al Rally di Tunisia, gli amici sotto choc

di Redazione web

Luigi Costa, pilota parmigiano di 58 anni, è morto dopo un incidente in sella alla sua moto nella terza tappa della Swank Rally in corso in Tunisia. Nel corso della prova speciale di lunedì scorso il centauro, a pochi chilometri dal via, era caduto riportando diverse ferite ma le sue condizioni non sembravano gravi.

Soccorso dagli organizzatori dell'evento, era stato trasportato all'ospedale di Kebili ma il giorno dopo, nella notte, le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate ed il 58enne è morto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Marzo 2024, 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA