Ludovica muore a 10 mesi uccisa dalla leucemia mieloide: il trapianto di midollo (già stata trovata la donatrice) era previsto a giugno

Una malattia rarissima diagnosticata a gennaio, quella leucemia mieloide che in pochi mesi ha avuto la meglio su di lei. E la piccola Ludovica Burti non ce l'ha fatta: è morta a nemmeno 10 mesi.

Ha lottato come una guerriera contro quella malattia, scrive l'Arena, nonostante mamma e papà, che vivono a Villa Bartolomea, Comune in provincia di Verona, hanno sperato fino alla fine che quei tre cicli di chemioterapia (e le molte trasfusioni) potessero fare il miracolo di permettere alla loro bimba di continuare a vivere. Speranza di vita della piccola che erano state ulteriormente alimentate da quel trapianto di midollo osseo programmato per giugno, dopo che la ricerca di una donatrice aveva dato esito positivo.

I problemi al fegato e l'emorragia cerebrale

La piccola Ludovica ha avuto problemi al fegato negli ultimi giorni e un'emorragia cerebrale, e il suo piccolo cuore domenica mattina ha smesso di battere.

La piccola guerriera non ce l'ha fatta 💔🙏 #ludovicaburti #leucemia #villabartolomea #cronaca Pubblicato da 41esimoparallelo su Lunedì 17 aprile 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Aprile 2023, 11:04

