Abbandona i quattro figlioletti per strada: due in fasce, il più grande ha 3 anni. «L'ha fatto per dispetto all'ex moglie»

di Redazione Web

Voleva fare un dispetto alla moglie, con la quale è in lite da tempo. Per questo ha lasciato i quattro figlioletti piccoli (due in fasce, il bambino più grande di appena 3 anni) in mezzo alla strada, all'interno di altrettanti seggiolini per auto: i carabinieri li hanno trovati adagiati sul marciapiede fuori dall'ex casa dei suoceri dell'uomo, che è stato ovviamente denunciato per abbandono di minori.

Bambino di 4 anni cade e sbatte la testa, mamma e papà lo portano all'ospedale e il piccolo muore

Ezio Greggio, bufera social dopo l'appello alla mamma che ha abbandonato il neonato Enea

Lascia i 4 figli per strada

Gli accertamenti successivi hanno permesso di chiarire che si trattava di quattro fratellini tutti figli di una coppia italiana residente in Germania e che gli stessi, a seguito di disaccordi tra i genitori, erano stati abbandonati dal padre all'esterno dell'abitazione dei suoceri. I militari, arrivati sul posto, li hanno avvolti nelle coperte e hanno allertato il 118 che li ha poi trasportati in ospedale per accertarne le condizioni: per fortuna stavano tutti bene.





Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Aprile 2023, 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA