L'istruttrice di nuoto avverte i genitori: «Non comprate costumi blu ai bambini, vi spiego perché»

di Redazione web

Nikki Scarnati è un'istruttrice di nuoto e i suoi video su TikTok sono diventati virali perché dispensa consigli molto utili e mette in guardia i genitori sui pericoli e non che può riservare l'acqua. Uno dei video di Nikki che ha riscosso più successo è stato quello riguardante i costumi blu: secondo l'istruttrice non bisognerebbe comprarli e poi farli indossare ai bambini. Molti genitori hanno condiviso l'opinione della tiktoker.

Il cane Roscoe star di Tiktok, le sue bravate sono virali. Il padrone è disperato

Influencer compra casa in contanti a 21 anni e si vanta su TikTok, pioggia di insulti: «Non hai rispetto». Lei si scusa in lacrime

Giada, la star della danza alle Paralimpiadi insultata su TikTok perché down. «Papà, perché mi dicono così?»

Il caso dei costumi blu

L'istruttrice di nuoto Nikki Scarnati ha spiegato ai genitori perché non dovrebbero mai comprare costumi blu o azzurri ai propri figli: «Ecco vedete» spiega Nikki indicando la figlia in un video poi postato su TikTok «Ho fatto indossare alla mia bambina questo costume che è azzurro chiaro e io riesco a vederle solo la testa. Questo è pericolosissimo perché se il bambino dovesse essere in difficoltà, io non me ne accorgerei nemmeno. Inoltre, è da notare il fatto che io non veda bene mia figlia che è in piscina da sola... vi immaginate se fosse in mezzo a una folla agitata di bambini? Per favore comprate solo costumi da bagno molto colorati o con colori sgargianti e i vostri figli saranno sempre al sicuro».

I commenti degli utenti

Molti genitori hanno commentato positivamente il video di Nikki, qualcuno ha scritto: «Sono un ex bagnino e tutto quello che hai detto è assolutamente giusto! Qualsiasi sfumatura di blu è difficile da vedere, così come qualsiasi colore chiaro pastello in generale», «Incredibile, non ci avevo mai pensato, grazie!» oppure «Sono anche io un'istruttrice di nuoto e consiglio sempre costumi molto colorati».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Aprile 2023, 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA