Lite in famiglia, un uomo morto impiccato: marito e moglie gravemente feriti. Mistero nel modenese

Giallo in Emilia Romagna a Soliera, in provincia di Modena, dove un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite, portate in gravi condizioni all'ospedale di Baggiovara. Quando i carabinieri sono arrivati sul luogo, in via Marconi, chiamati per una lite in famiglia, si sono trovati davanti uno scenario choc: l'uomo morto impiccato, le altre due persone - marito e moglie - ferite gravemente.

Lite nel modenese, un morto e due feriti

Ancora poco chiara la dinamica che avrebbe portato alla morte dell'uomo, a quanto pare un parente della coppia rimasta ferita. Potrebbe averli feriti, per un movente ancora tutto da chiarire, per poi impiccarsi. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con tre mezzi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Gennaio 2023, 14:40

